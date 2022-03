Warhammer 40,000 Chaos Gate Daemonhunters: cannoni e lanciafiamme nel nuovo video gameplay

Dopo aver mostrato i poteri della piaga Bloom di Warhammer 40,000 Chaos Gate Daemonhunters, Complex Games e Frontier Foundry confezionano un nuovo video incentrato, questa volta, sulle armi da fuoco e sugli equipaggiamenti più devastanti utilizzabili nel loro GDR strategico.

Il focus sulle armi a lungo raggio ci offre un piccolo ma significativo indizio sulla ricchezza dell'esperienza di gioco confezionata dal team di Complex Games per dare vita a questo strategico a turni.

Chi vorrà fronteggiare le forze di Nurgle e le creature mutate dalla demoniaca "Fioritura" potrà infatti dotare la propria squadra speciale di lanciafiamme, cannoni, mitragliatrici rotanti e fucili elementali. Come sempre, starà agli utenti decidere di volta in volta quale tattica adottare in battaglia e, con essa, l'arsenale da utilizzare per avere la meglio sui nemici, prima che i luogotenenti di Nurgle sfruttino il Bloom per rafforzare le proprie truppe e rendano più incerto l'esito di ciascuna sfida col passare dei turni.

Prima di lasciarvi al video sul "Ranged Firepowers" di Warhammer 40,000 Chaos Gate Daemonhunters, vi ricordiamo che il GDR strategico curato da Aaron Dembski-Bowden, l'autore della Black Library, sarà disponibile dal 5 maggio in esclusiva su PC.