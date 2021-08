Warhammer 40,000 Chaos Gate: Daemonhunters si mostra in video al Future Games Show

Gli organizzatori del Future Games Show 2021 aprono lo spettacolo digitale mostrando un filmato in cinematica di Warhammer 40,000 Chaos Gate Daemonhunters, il nuovo GDR strategico a turni di Complex Games e Frontier Foundry.

L'Official Cinematic Trailer di Chaos Gate Daemonhunters si focalizza sui Cavalieri Grigi, l'arma più grande in possesso del genere umano. Indossando l'armatura lucente di questa progenie di guerrieri interplanetari dovremo distruggere le forze del male in una serie di missioni da affrontare in una campagna che, secondo il team di Complex Games, regalerà un'esperienza dal taglio cinematografico.

Tra una missione e l'altra dovremo personalizzare l'aspetto e le abilità del commando di Cacciatori di Demoni affidatoci dall'alto comando delle forze di resistenza umane, padroneggiando le tecniche e le meccaniche necessarie per avere la meglio sugli avversari.

Sul fronte della narrazione, il titolo andrà a riallacciarsi agli eventi illustrati nel cupo universo di Warhammer 40,000, con missioni scritte dall'autore della Black Library Aaron Dembski-Bowden. La campagna principale proporrà personaggi celebri, nemici iconici e avventure ambientate in un ampio ventaglio di scenari sci-fi. L'uscita di Warhammer 40,000 Chaos Gate: Daemonhunters è prevista nel 2022 in esclusiva su PC.