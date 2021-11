Warhammer 40,000 Chaos Gate Daemonhunters: nuovo video sui poteri della piaga Bloom

Il nuovo video diario di Warhammer 40,000 Chaos Gate Daemonhunters offre a Complex Games e Frontier Foundry l'opportunità di descrivere gli effetti del Bloom sui nemici da affrontare nel loro prossimo GDR strategico a turni.

Il filmato, ricco di scene di gameplay inedite, esamina in modo approfondito il Bloom e il modo in cui le forze di Nurgle potranno sfruttarlo per evolvere le proprie strategie di battaglia. L'infezione demoniaca che ha dato origine al Bloom sarà infatti il perno attorno al quale graviteranno tutte le modifiche all'impianto di gameplay che si verificheranno tra una partita e l'altra.

Le profonde mutazioni provocate dalla demoniaca "Fioritura" moltiplicheranno le forze dell'avversario e le capacità dei singoli nemici: in base al contesto e alla missione svolta, il Bloom chiamerà a raccolta nuove legioni di creature, rafforzerà le abilità dei nemici già schierati e corromperà interi settori della mappa per rendere ancora più imprevedibili le sfide.

L'esperienza strategica di Warhammer 40,000 Chaos Gate: Daemonhunters è attesa nel 2022 in esclusiva su PC. Il titolo, come lo ricordiamo, andrà a riallacciarsi agli eventi illustrati nel cupo universo di Warhammer 40,000 e sarà curato dall'autore della Black Library Aaron Dembski-Bowden.