Warhammer 40.000 Darktide: mazzate sui denti nel trailer gameplay del Summer Game Fest

Durante il lunghissimo show del Summer Game Fest c'è stato spazio anche per Warhammer 40,000: Darktide, erede di Vermintide sviluppato ancora una volta da Fatshark.

Il filmato, che potete visionare comodamente in apertura di notizia, offre uno sguardo approfondito al gameplay di questo nuovo gioco d'azione in prima persona ambientato nel vasto universo di Game Workshop. Creato sulla base dei combattimenti corpo a corpo di Vermintide 2, Warhammer 40.000: Darktide introduce nelle battaglie anche delle intense sparatorie, ampliando così le opportunità di macellazione dei mostri. I giocatori saranno inoltre liveri di creare il proprio personaggio, personalizzare l'aspetto fisico, la voce e le origini e scegliere una classe che determinerà i tratti e le abilità da usare in battaglia.

Sul finire, il trailer conferma che Warhammer 40.000 Darktide verrà pubblicato il 13 settembre 2022 su PC via Steam (dove può già essere aggiunto alla lista dei desideri) in esclusiva console su Xbox Series X|S, con ingresso immediato all'interno del catalogo di Xbox Game Pass.