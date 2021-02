Warhammer 40,000 Darktide: ecco perché uscirà su Xbox Series X/S e non su PS5

Nel corso di un'intervista concessa ai redattori di GamingBolt, i vertici degli studi Fatshark hanno spiegato perché Warhammer 40,000 Darktide non arriverà su PS5 ma uscirà solo su PC e in esclusiva console su Xbox Series X/S.

Discutendo dell'argomento con il CEO Martin Wahlund, il produttore tecnico Mikael Hansson e il game director Anders De Geer, i tre esponenti della software house svedese che ha dato forma al progetto di Warhammer Vermintide 2 hanno spiegato di aver "lavorato con Microsoft per molti anni, sono un ottimo partner e siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto insieme a loro con Vermintide 2, quindi ora stiamo cementando questa partnership per fare cose ancora più eccitenti in futuro".

I rappresentanti di Fatshark hanno poi colto l'occasione per ricordare come "non è un segreto che lo sviluppo finalizzato alla commercializzazione su più piattaforme richieda sempre del tempo aggiuntivo, per questo volevamo assicurarci con Warhammer 40,000 Darktide di poter provvedere a un lancio in simultanea su PC e Xbox". Nell'intervista a Wahlund, Hansson e De Geer, gli esponenti di Fatshark hanno infine precisato di non essere stati influenzati eccessivamente dal divario tra le specifiche di Xbox Series S e Series X.

Lo sviluppo del progetto, quindi, starebbe procedendo in maniera spedita, per la felicità di chi attende per il 2021 l'uscita di questo titolo dopo essersi immerso nelle suggestive atmosfere del primo video di Warhammer 40,000 Darktide.