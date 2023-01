Warhammer 40,000 Darktide rinviato su Xbox Series X|S: Fatshark spiega perché

Gli sviluppatori di Fatshark hanno comunicato che la versione Xbox Series X|S di Warhammer 40,000 Darktide è stata rinviata dalla software house. Il team di sviluppo ha specificato in un messaggio rivolto alla community di aver bisogno di tempo per modificare la struttura di gioco, fortemente critica dagli utenti.

Tramite un lungo post pubblicato su Twitter, Fatshark ha fatto sapere alla community di voler ritoccare alcuni elementi di Warhammer 40,000 Darktide, e che si tratterà di un lavoro che farà ulteriormente slittare l'edizione console per Xbox Series X|S.

"Lettera aperta ai nostri giocatori. Siamo estremamente orgogliosi della nostra capacità in Fatshark di offrire un gioco che possa piacere a milioni di persone. Questo era ciò che ci eravamo prefissati di fare con Warhammer 40.000: Darktide: creare un gioco altamente coinvolgente e stabile con un livello di profondità che ti fa giocare per settimane, non ore. Non siamo riusciti a soddisfare queste aspettative. Nei prossimi mesi, il nostro unico obiettivo è rispondere al feedback che molti di voi hanno fornito. In particolare, ci concentreremo sulla fornitura di un sistema di crafting completo, un ciclo di progressione più gratificante e continueremo a lavorare sulla stabilità del gioco e sull'ottimizzazione delle prestazioni.

Ciò significa anche che ritarderemo il lancio dei nostri contenuti stagionali e la pubblicazione su Xbox Series X|S. Sospenderemo anche le prossime versioni di cosmetici premium. Non potevamo continuare su questa strada, sapendo che oggi non abbiamo affrontato molte aree al centro del vostro feedback. Grazie per aver giocato e fornito le vostre opinioni. Lo apprezziamo davvero. Ha contribuito a realizzare il gioco che amiamo e continuerà a farlo", queste le parole di Martin Wahlund, CEO e co-fondatore di Fatshark.

Al momento non è dunque fornita una finestra di lancio per quanto riguarda l'edizione Xbox del gioco, che rimane attualmente disponibile esclusivamente su PC (anche tramite PC Game Pass). Se siete curiosi di approfondire la produzione Fatshark, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Warhammer 40,000 Darktide.