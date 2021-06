Warhammer 40,000 Darktide è stato scritto da Dan Abnett, ecco l'annuncio di Fatshark

Durante lo Skulls Showcase dedicato al franchise di Warhammer, gli sviluppatori di Warhammer 40,000: Darktide hanno svelato che il comparto narrativo del gioco sarà curato da Dan Abnett, leggendario scrittore della serie.

A darne notizia sono stati gli stessi sviluppatori di Fatshark: la scrittura di Warhammer 40,000: Darktide è stata affidata a Dan Abnett, autore conosciuto per aver dato vita ad alcuni dei migliori best seller della serie Warhammer, tra cui novel, fumetti e film di Hollywood. "Dan Abnett ha oltre venti anni di esperienza con Warhammer 40,000 e siamo entusiasti di collaborare con lui e dare ai giocatori il gioco che meritano" ha detto Martin Wahlund, CEO e co-fondatore dello studio.

Anche il celebre scrittore ha speso qualche parola sul progetto: "Lavorare con Fatshark è stato fantastico. Collaborare con loro e vedere le loro incredibili abilità nella creazione dell'universo di Warhammer 40,000 in maniera vivida, realistica e interattiva è stato bellissimo. Le cose che potevo solo immaginare prima, o creare in prosa, hanno preso vita".

Warhammer 40,000: Darktide dovrebbe uscire nel corso del 2021 su PC e in esclusiva console per Xbox Series X/S.