Warhammer 40,000 Darktide: il sequel di Vermintide si presenta su PC e Xbox Series X

Non potendo assolutamente lasciarsi sfuggire la vetrina mediatica dell'evento Xbox sui giochi nextgen, gli autori di Fatshark hanno confezionato un video per annunciare Warhammer 40,000 Darktide, il nuovo capitolo della serie fantasy sci-fi in arrivo su PC e Xbox Series X.

Nonostante il filmato di presentazione non mostri delle scene di gameplay propriamente dette, la sinossi ufficiali che accompagna l'annuncio di Darktide ci permette di tracciare il perimetro ludico e narrativo di questo progetto che, in virtù della grande popolarità di Vermintide 2, sembra essere destinato ad avere il medesimo successo:

"Combatti contro orde nemiche insieme ai tuoi amici, in questa nuova esperienza Warhammer: 40,000. Dagli sviluppatori della premiata e acclamata saga action co-op di Vermintide, Warhammer 40,000: Darktide è un viscerale action game co-op per 4 giocatori ambientato nella città alveare di Tertium.

Nelle profondità dell'alveare, i semi della corruzione minacciano una inarrestabile ondata di oscurità. Un culto eretico noto come Admonition sta cercando di prendere il controllo del pianeta Atoma Prime e di devastare i suoi abitanti. Insieme ai tuoi alleati dell'Inquisizione, dovrai eradicare il nemico prima che la città soccomba al Caos."

A detta di Fatshark, quindi, Darktide si focalizzerà sulle missioni multiplayer cooperative a quattro giocatori, con tante attività in cui cimentarsi interpretando una serie di personaggi che, presumibilmente, saranno caratterizzati da una ricca pletora di elementi per la customizzazione e l'evoluzione delle abilità.

L'uscita di Warhammer 40,000 Darktide è prevista nel 2021 su PC. Quanto alle versioni console, l'unica annunciata per il momento da Fatshark è quella rappresentata dalla prossima console nextgen di Microsoft, Xbox Series X. Sin dal lancio, il titolo potrà essere scaricato e fruito "gratis" attraverso l'abbonamento a Xbox Game Pass su PC e console.