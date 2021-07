Warhammer 40,000 Darktide: il sequel di Vermintide subisce un rinvio, uscirà anche su PS5?

Gli sviluppatori di Fatshark si affacciano sui social per annunciare lo slittamento della finestra di lancio di Warhammer 40,000 Darktide, il sequel di Vermintide attualmente in sviluppo per PC e (per il momento) in esclusiva console su Xbox Series X/S.

Nel messaggio condiviso su Twitter da Fatshark, i rappresentanti della software house di Stoccolma spiegano che "abbiamo la responsabilità di offrire il miglior gioco possibile ai nostri fan e, francamente, abbiamo bisogno di più tempo per raggiungere questo obiettivo. Non è un segreto che sviluppare un gioco di queste dimensioni nel pieno di una pandemia rappresenta una vera sfida e non ne siamo immuni".

La nuova finestra di lancio scelta dal team di Fatshark per il lancio di Warhammer 40,000 Darktide coincide con la primavera del 2022. Nella lettera aperta confezionata per annunciare il rinvio, la casa di sviluppo svedese sembra suggerire anche un ampliamento della rosa di piattaforme su cui vedrà la luce il titolo: "Abbiamo in programma di utilizzare questo tempo extra sia per concentrarci sul livello di qualità da offrire al momento del lancio, sia per investire in più sistemi per supportare Darktide negli anni a venire".

L'appunto sull'investimento in più sistemi potrebbe quindi preludere allo sviluppo di una versione PlayStation 5 o di porting last gen per Xbox One e PS4? A prescindere dalle decisioni assunte da Fatshark per irrobustire l'offerta di lancio e garantire un futuro roseo al progetto del sequel di Vermintide scritto da Dan Abnett, vi ricordiamo che Warhammer 40,000 Darktide sarà disponibile sin dal day one anche su Xbox Game Pass.