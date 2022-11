Warhammer 40,000 Darktide, l'ultimo trailer annuncia l'apertura dei preorder

L'ultima edizione del PC Gaming Show, ospitato da Frankie Ward in collaborazione con Intel, è giunta al termine. Nel corso dell'evento di oggi, 17 novembre 2022, gli annunci delle venture produzioni videoludiche sul macro ecosistema PC sono state diverse e sicuramente cattureranno l'attenzione di diversi utenti, tra cui Warhammer 40,000 Darktide.

Dopo la presentazione di Warhammer 40,000 Rogue Trader avvenuta in data odierna, la grande esperienza ludica nota all'interno del panorama del gaming torna a mostrare, ancora una volta, Warhammer 40,000: Darktide. Nel corso del breve trailer rilasciato per l'occasione, l'avventura targata Fatshark continua a far vedere il proprio gameplay spacca mascelle. La riconquista della città di Tertium, invasa da orde di nemici pronti a porre fine alla nostra esistenza, è stata oggetto di un trailer molto breve ma alquanto interessante.

Dalla durata complessiva di un solo minuto, Fatshark non si limita a far vedere la nuova esperienza co-op. Infatti, al fine della presentazione, è stata annunciata di effettuare il preorder di Warhammer 40,00: Darktide e, a partire da oggi, di poter prendere parte alla pre-order beta. Il titolo, in dirittura d'arrivo il prossimo 30 novembre 2022 ed il cui acquisto anticipato è già disponibile per tutti, permetterà a tutti i giocatori di potersi immergere in questa nuova esperienza sin da oggi. Come possiamo evincere dalla stessa pagina di Steam, il gioco sarà disponibile in due versioni:

Edizione standard di Warhammer 40,000 Darktide, venduta al prezzo di 39,99 euro

Imperial Edition, disponibile al costo di 59,99 euro (Steam riporta la possibilità di ottenere un 7% di sconto sull'acquisto), al cui interno sono contenuti diversi elementi cosmetici e non solo. Acquistando la Imperial Edition, quindi, sarà possibile riscattare in gioco il Pacchetto Lealista, la cornice militare mortis, lo zaino caducades e 2.500 Aquila.

L'uscita di Warhammer 40,000: Darktide è ormai alle porte. Dopo aver rivelato i requisiti minimi di sistema dell'avventura, l'ultima fatica targata Fatshark tornerà ad emozionare tanti nuovi utenti.