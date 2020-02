Warhammer 40.000 Gladius e Battlestar Galactica Deadlock: disponibili i nuovi DLC

Le sempre attive fucine digitali di Slitherine sfornano due video per confermare l'arrivo su PC di Ghost Fleet Offensive e T'au, i nuovi contenuti aggiuntivi che espansono gli universi digitali di Warhammer 40.000 Gladius e Battlestar Galactica Deadlock.

I due DLC di WH40K Gladius e BSG Deadlock ampliano la già ricca offerta ludica degli apprezzati strategici di Slitherine attraverso delle innovazioni che promettono di offrire decine di ore di divertimento sia per i neofiti che per gli esperti.

Per quanto riguarda Wargammer 40.000 Gladius, l'espansione T'au prova a rompere gli equilibri venutisi a creare tra gli eserciti che si contendono il predominio di Gladius Prime con l'ingresso sul campo di battaglia di una nuova fazione guidata da un'ambizione smisurata e dalla volontà di assimilare o eliminare le altre specie che osano ostacolarne il percorso.

Non meno interessante è poi Ghost Fleet Offensive, la nuova espansione di Battlestar Galactica Deadlock che, proseguendo nel solco tracciato dalla Stagione 2, implementa una nuova serie di astronavi, delle diverse tipologie di munizioni e, ciò che più conta, una linea narrativa da scoprire attraverso una nuova campagna. In cima e in calce alla notizia trovate i filmati propostici da Slitherine per presentarci i contenuti dei DLC T'au e Ghost Fleet Offensive.