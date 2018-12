Warhammer 40,000 Gladius Relics of War: annunciato il DLC Tyranids

Slitherine e Proxy Studios hanno annunciato Tyranids, un nuovo DLC per Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War, gioco di strategia 4X per PC ambientato nel celebre universo di Warhammer 40.000.

Tyranids introdurrà l'omonima razza di mangiatori di mondi, che emergeranno dal sottosuolo del pianeta Gladius Prime per combattere contro Space Marines, Imperium, Necrons e Orchi, le quattro fazioni già disponibili dal lancio del gioco. I giocatori saranno liberi di affrontare i Tyranids oppure di guidarli in battaglia contro gli altri eserciti.

Lo sciame famelico dei Tyranids viaggia tra i sistemi stellari con l'unico obiettivo di cibarsi degli esseri viventi che popolano i pianeti. L'esercito è controllato da un unico grande Tyranids, chiamato Hyve Minds, che si serve degli Hive Tyrants e dei Warriors per gestire le sue truppe. I Tyranids che sfuggono al suo controllo diventano bestie selvagge, che attaccano ogni essere sul loro cammino senza fare distinzione tra i loro simili e le altre razze. Dal momento che si cibano della biomassa dei loro nemici, possono anche acquisire le loro abilità.



Per celebrare l'annuncio, Slitherine ha pubblicato il trailer allegato in cima alla notizia e gli screenshot che abbiamo raccolto in galleria. Su Steam è già disponibile la pagina del prodotto. Il prezzo al quale verrà venduta l'espansione non è stato rivelato.