Warhammer 40.000 Gladius Relics of War: nuovo DLC in arrivo domani

Warhammer 40.000 Gladius Relics of War si prepara a ricevere un nuovo DLC il 19 ottobre. Stiamo parlando del Reinforcement Pack, contenuto che aggiunge cinque nuove unità, una per ogni fazione presente nel gioco.

Il DLC Reinforcement Pack, disponibile a partire da domani, include le seguenti unità: Tempestus Scions (Astra Militarum), Immortals (Necrons), Flash Gitz (Orks), Land Raider (Space Marines) e Neophyte Hybrids (Neutral). Ciascuna di queste unità introduce nuove abilità da utilizzare sul campo di battaglia, mettendo a disposizione dei giocatori nuove opzioni strategiche da sperimentare nel corso delle partite.

In calce alla notizia abbiamo riportato i nuovi screenshot tratti dal Reinforcement Pack, dove potete dare una prima occhiata alle nuove unità che verranno introdotte nel gioco. Per saperne di più sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Warhammer 40.000 Gladius Relics of War.