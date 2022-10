Warhammer 40.000 Inquisitor Martyr: tutti i dettagli sulle versioni PS5 e Xbox Series X/S

A due anni dall'uscita di Warhammer 40K Inquisitor Martyr su PS4 e Xbox One, NACON e NeocoreGames si dicono ormai pronti a lanciare la versione PlayStation 5 e Xbox Series X/S del loro apprezzato action GDR ambientato nell'universo di Games Workshop.

In questa sua nuova trasposizione per sistemi Sony e Microsoft di ultima generazione, Inquisitor Martyr Warhammer 40K sarà proposto in una Ultimate Edition che comprenderà tante migliorie, ottimizzazioni e aggiunte, oltre ai 25 DLC precedentemente distribuiti dagli sviluppatori.

Gli emuli dell'Inquisitore più potente dell'Imperium potranno accedere su PS5 e Xbox Series X/S al supporto nativo alla risoluzione 4K, a texture maggiormente definite e ad altre migliorie che toccheranno il motore fisico e il gameplay. Spazio anche al supporto cross-gen alla modalità multiplayer e alla compatibilità delle funzioni più avanzate del DualSense su PS5.

Sul fronte delle innovazioni ludiche, la Ultimate Edition di Inquisitor Martyr farà da sfondo all'arrivo della nuova classe giocabile Sororitas (un Inquisitore con background da Sorella della Battaglia) che porterà delle meccaniche inedite e delle nuove tipologie di oggetti ed equipaggiamenti.

Il lancio di Wargammer 40.000 Inquisitor Martyr - Ultimate Edition è previsto per il 27 ottobre, tanto su PlayStation 5 quanto su Xbox Series X e Series S. Volete saperne di più su questo titolo? Su Everyeye.it trovate la nostra recensione console di Warhammer 40.000 Inquisitor Martyr.