Warhammer 40,000 Inquisitor Martyr disponibile su PS4 e Xbox One, trailer di lancio

Dopo il debutto su PC, Warhammer 40,000 Inquisitor Martyr è disponibile a partire da oggi anche su PlayStation 4 e Xbox One. Con l'occasione è stato pubblicato il trailer di lancio della versione console del gioco: lo trovate in cima alla notizia.

Warhammer 40,000: Inquisitor Martyr, Il primo action-RPG ambientato nell’universo di Warhammer 40,000, offre combattimenti sia tattici che rapidi. Dagli ambienti distruttibili ad un combat system basato sulle coperture, agli alberi delle abilità, veicoli e una vasta gamma di armi, il gioco offre un’esperienza davvero unica. Inoltre, il gioco può vantarsi di una incredibile ri-giocabilità grazie alle sue dimensioni e al sistema randomico di generazione delle missioni.

Elimina il Caos come un Crociato Inquisitore, abbatti gli abomini con scaltrezza e agilità come un Assassino Inquisitore o combatti il fuoco con il fuoco giocando come un Inquisitore Psionico. Che sia in modalità giocatore singolo, due giocatori in co-op locale (esclusivamente su console) o nella modalità multiplayer online con 4 giocatori, dovrete rispettare le volontà dell’Imperatore e ripulire il settore più oscuro dell’Impero dell’eresia.



Caratteristiche principali:

Il primo action RPG ambientato nell’universo di Warhammer 40,000

Tre classi di personaggi con tre varianti ciascuna

Circa 60 armi con quattro abilità ciascuna 18 alberi delle abilità ti permetteranno di creare il tuo personale stile di gioco

Un open world persistente

Sistema di creazione per costruire fazioni di Inquisitori

Tattiche e brutali battaglie incorporate nelle storyline individuali

Modalità multiplayer online fino a 4 giocatori e modalità co-op locale per due giocatori, esclusivamente su console

DLC post lancio gratis e a pagamento (missioni, pianeti, aggiornamenti, ecc.)



Warhammer 40,000: Inquisitor Martyr è anche disponibile nella speciale Imperium Edition:

Imperial Decoration: due statue rappresentanti la Potenza dell’Imperatore per decorare l’hub di gioco.

Skull trail: questa esclusiva animazione lascerà dietro di te delle orme composte da fiammeggianti teschi.

Skulldust emote: Circondati della polvere dei teschi schiacciati dei tuoi nemici con questa esclusiva emote.

Colonna Sonora del Gioco (solo per PlayStation 4)

Steelbook decorato con teschi (disponibile solo nei negozi)

Season Pass con moltissimi contenuti aggiuntivi, come una nuova indagine, nuove campagne con loot aggiuntivo, animali domestici ed emote extra.

La versione fisica e digitale di Warhammer 40,000: Inquisitor Martyr è ora disponibile per Xbox One e PlayStation 4. La versione digitale per PC è inoltre disponibile su Steam.