Warhammer 40,000 Inquisitor: Martyr e Fortnite in diretta su Twitch oggi 26 agosto

Everyeye Live non v'abbandona neppure di domenica. Per oggi 26 agosto abbiamo in serbo per voi due differenti trasmissioni, dedicate a Warhammer 40,000 Inquisitor: Martyr e Fortnite.

A partire dalle ore 17:00 la redazione vi aspetterà sul canale Twitch di Everyeye per giocare a Warhammer 40,000 Inquisitor: Martyr, il più recente esponente videoludico del celeberrimo franchise. Lanciato a giugno su PC, nei giorni scorsi è approdato anche su console con un porting che non ci ha convinti appieno. Alle ore 21:00 toccherà, come sempre accade di domenica sera, a Fortnite. RNade_ vi aspetterà ancora una volta per andare a caccia di teste nella modalità Battaglia Reale, dove in questi giorni stanno accadendo delle cose davvero strane. Non solo è apparso un grosso e misterioso cubo viola, ma ha anche cominciato a muoversi!

Le trasmissioni, come di consueto, andranno in onda sul canale Twitch di Everyeye, al quale siete caldamente invitati ad iscrivervi per interagire con la redazione e con gli altri spettatori in chat. Cliccando sul simbolo a forma di cuore potrete inoltre ricevere delle notifiche sul vostro dispositivo che vi avvertiranno dell'inizio delle dirette, così non rischierete di mancare agli appuntamenti.