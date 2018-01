Warhammer 40,000 Inquisitor Martyr: un nuovo video per la campagna single player

Bigben e NeocoreGames svelano il video della campagna single player di Warhammer 40,000 Inquisitor Martyr, titolo che uscirà per Xbox One, PlayStation 4 e PC. Una gigantesca fortezza-monastero abbandonata alla deriva nel settore dei Caligari ... Quali segreti oscuri scopriranno gli Inquisitori, esplorando questa nave monumentale?

Warhammer 40,000 Inquisitor Martyr è un RPG d'azione ambientato nell'universo di Warhammer 40.000. Il giocatore è un Inquisitore nel settore dei Caligari, una regione infestata da eretici, mutanti, Xenos traditori e demoni degli Dei del Caos. Il gioco è giocabile in modalità single player e in modalità cooperativa online fino a 4 giocatori, e consente al giocatore di svilupparsi in un mondo persistente attraverso un gran numero di missioni con vari obiettivi.

Dopo aver selezionato una delle tre classi di inquisitore, si verrà gettati nell’azione all’interno di ambienti distruttibili che forniranno copertura in modo da sopravvivere al combattimento che sia esso tattico o brutale...