Warhammer 40:000 Inquisitor Martyr rimandato al 5 giugno

Previsto inizialmente al lancio l'8 maggio, Warhammer 40:000 Inquisitor Martyr è stato oggi rimandato da Bigben Interactive, NeocoreGames e Games Workshop. La data di lancio dell'RPG d'azione è stata infatti spostata al prossimo 5 giugno, quando il gioco risulterà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Se la versione PC di Warhammer 40:000 Inquisitor Martyr risulta al momento ben ottimizzata e giocabile fluentemente, lo stesso non si può dire delle edizioni console del gioco. Games Worshop e NeocoreGames hanno ritenuto necessario prendersi più tempo per rifinire al meglio il lato tecnico delle versioni PlayStation 4 e Xbox One, e deciso di rimandare anche il lancio su PC dal momento che avevano precedentemente affermato di voler pubblicare il prodotto simultaneamente su tutte le piattaforme. Per quanto questa decisione possa deludere coloro che aspettavano con ansia di mettere le mani sul gioco, sarà sicuramente meglio attendere qualche giorno in più in modo da ricevere un prodotto completo dal punto di vista tecnico.

A partire da oggi, Warhammer 40,000: Inquisitor Martyr è atteso su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 5 giugno 2018. Seguendo questo collegamento, potete dare uno sguardo ad un video gameplay tratto dal gioco che ci mostra il suo comparto single player.