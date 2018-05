Warhammer 40,000 Inquisitor Martyr: rinviate le versioni PS4 e Xbox One

L'uscita delle versioni PlayStation 4 e Xbox One di Warhammer 40,000 Inquisitor Martyr è stata rinviata a un periodo non meglio specificato di questa estate, permettendo agli sviluppatori di rifinire gli ultimi aspetti del gioco. L'edizione PC, invece, arriverà puntuale il 5 giugno.

In realtà Warhammer 40,000 Inquisitor Martyr sarebbe dovuto uscire entro questo mese su tutte le piattaforme, almeno fino a quando non è stato rinviato al 5 giugno. Come riferito da NeoCore Games, però, le edizioni console del gioco necessitano di qualche ritocco in più, costringendo il publisher a rinviare la pubblicazione su PlayStation 4 e Xbox One di qualche settimana.

Al momento non abbiamo indicazioni precise sulla nuova da di uscita, ma sappiamo che il titolo dovrebbe arrivare sulle due console entro l'estate. Nessun rinvio per la versione PC, che come da programma debutterà il prossimo 5 giugno nella sua edizione definitiva.

Ricordiamo che Warhammer 40,000 Inquisitor Martyr si presenta come un Diablo-like ambientanto nell'universo di Warhammer 40,000, offrendo le meccaniche di Action RPG con visuale dall'alto caratterizzate da forti elementi shooter. A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli sulla finestra di lancio prevista su PS4 e Xbox One.