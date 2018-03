Warhammer 40:000 Inquisitor Martyr sarà disponibile da maggio su PC e console

hanno annunciato chesarà disponibile dal prossimo 11 maggio 2018 per PC, Xbox One e PlayStation 4.

Neocore Games è uno studio con sede a Budapest molto esperto di Action-RPG come in passato ha ampiamente dimostrato con il titolo The Incredible Adventures of Van Helsing, uscito per PC e console. Dopo questa esperienza, il team di sviluppo ha cominciato a lavorare a Warhammer 40,000 Inquisitor Martyr nei successivi 3 anni. E’ primo Action-RPG ambientato nell’universo di Warhammer 40,000.



Warhammer 40,000 Inquisitor Martyr è un RPG d'azione ambientato nell'universo di Warhammer 40.000. Il giocatore è un Inquisitore nel settore Caligari, una regione infestata da eretici, mutanti, Xenos traditori e demoni degli Dei del Caos. Il gioco è giocabile sia in single player che in modalità cooperativa online fino a 4 giocatori, e consente al giocatore di svilupparsi in un mondo persistente attraverso un gran numero di missioni con vari obiettivi. Dopo aver selezionato una delle tre classi di inquisitore, si verrà gettati nell’azione all’interno di ambienti distruttibili che forniranno copertura in modo da sopravvivere al combattimento che sia esso tattico o brutale.