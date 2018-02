Warhammer 40.000 Mechanicus annunciato per PC, primo trailer del gioco

hanno annunciato, nuovo gioco di strategia per PC in arrivo nel corso del 2018 su Steam.

Warhammer 40.000 Mechanicus è uno strategico a turni ambientato nell'omonimo universo, il gioco permetterà di prendere il controllo di Adeptus Mechanicus, alla scoperta delle insidie del pianeta Silva Tenebris. Oltre alle meccaniche a turni, il gioco presenterà un sistema di gestione delle risorse.

Warhammer 40.000 Mechanicus uscirà nel 2018 su Steam, in apertura trovate il primo trailer del gioco, al momento non sembrano essere previsti porting per console o piattaforme mobile.