Warhammer 40,000 Mechanicus: nuovo trailer con la data d'uscita su PS4, Xbox One e Switch

Non solo quella di 13 Sentinels Aegis Rim, l'evento Summer of Gaming di IGN ci ha regalato anche la data d'uscita di Warhammer 40,000 Mechanicus per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Il gioco di strategia in tempo reale sviluppato da Bulwark Studios per conto di Kasedo Game arriverà su PS4, Xbox One e Switch il prossimo 17 luglio. In occasione dell'annuncio, è anche stato condiviso un gameplay trailer che illustra le caratteristiche distintive delle nuove versioni per console.

Per chi non lo sapesse, Warhammer 40,000 Mechanicus è disponibile su PC fin dal novembre del 2018. Il gioco fornisce il controllo dell'esercito tecnologicamente più avanzato dell'universo narrativo di Games Workshop, ossia quello degli Adeptus Mechanicus. Nei panni di Magos Dominus Faustinius, i giocatori sono chiamati a guidare una spedizione su Silva Tenebris, un pianeta dei Necron di recente scoperta, personalizzando il proprio team, gestendo le risorse e scoprendo nuove tecnologie. Le scelte compiute nel corso delle oltre 50 missioni sono destinate a plasmare il destino delle truppe in una storia scritta da Ben Counter, autore di Black Library.

Prima di lasciarvi alla visione del trailer, segnaliamo che le versioni console di Warhammer 40,000 Mechanicus includeranno anche il contenuto scaricabile Heretek, normalmente venduto a 9,99 euro, con cinque missioni aggiuntive e una nuova storia.