Warhammer 40.000 Mechanicus: strategia a turni nel trailer di lancio

Kasedo Games e Kalypso Media annunciano la disponibilità di Warhammer 40.000 Mechanicus per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One, in vendita a partire da oggi.

Per festeggiare il lancio su console è stato pubblicato un trailer che mostra le battaglie a turni, le opzioni di personalizzazione e le tombe di Necron in cui i giocatori devono combattere per la sopravvivenza dell'umanità. Assumendo il controllo delle forze di Adeptus Mechanicus, i giocatori devono guidare i loro Sacerdoti Tech e le loro truppe in una missione tattica per salvare antiche tecnologie dalle misteriose tombe di Necron del pianeta Silva Tenebris.

L'edizione console di Warhammer 40.000 Mechanicus include in aggiunta il DLC Heretek in cui potrai scoprire per la prima volta il lato oscuro della fazione di Adeptus Mechanicus. Combatti nemici terribilmente familiari in una schiera di heretek Tech-Priests in cinque nuove missioni usando nuove discipline, truppe e potenza di fuoco sbloccabile.

La versione per console include anche lo speciale contenuto della Omnissiah Edition che prevede la colonna sonora, il racconto Deus Ex Mechanicus di Andy Chambers, artbook digitale e l'arma da mischia Arc Scourge. Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla recensione di Warhammer 40.000 Mechanicus.