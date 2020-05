Warhammer 40.000 Mechanicus: svelato il periodo di uscita su PS4, Xbox One e Switch

I rappresentanti di Kasedo Games annunciano il periodo di uscita della versione console di Warhammer 40.000 Mechanicus, il dungeon crawler venato di elementi tattici "alla XCOM" in sviluppo presso gli autori di Bulwark Studios.

Il publisher digitale legato a Kalypso confeziona una galleria immagini per fissare al prossimo mese di luglio la finestra di commercializzazione di Mechanicus per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

In questa sua nuova versione console, il gioco tattico a turni ambientato nella dimensione fantasy e sci-fi di Warhammer 40.000 ci permetterà di prendere il controllo delle forze di Adeptus Mechanicus e di guidare i Sacerdoti e le truppe tecnologiche in una missione volta alla conquista di antichi manufatti custoditi tra le tombe del pianeta Silva Tenebris.

La versione console di Warhammer 40.000 Mechanicus comprende l'espansione Heretek dedicata al lato oscuro della fazione di Adeptus Mechanicus e tutti i contenuti della Omnissiah Edition, tra cui la colonna sonora atmosferica, il racconto di Andy Chambers "Deus Ex Mechanicus", l'arma da mischia Arc Scourge e l'artbook digitale.

All'interno del pacchetto di contenuti della triplice edizione per PS4, Xbox One e Switch, troverà spazio anche l'Augment Update che aggiunge la modalità IronMan, il Permadeath e delle opzioni per modulare il livello di difficoltà in base alle proprie necessità.