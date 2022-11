Warhammer 40,000 Rogue Trader: uno sguardo al gameplay del primo Classic CRPG della saga

I ragazzi di Owlcat Games hanno approfittato della vetrina digitale offerta dal PC Gaming Show 2023 Preview per presentare al mondo il primo video di gameplay di Warhammer 40,000: Rogue Trader, fieramente descritto come il primo Classic CRPG ambientato nel vasto e oscuro universo multimediale di Warhammer 40,000.

Rispetto ai precedenti giochi di ruolo dello studio cipriota (Pathfinder: Kingmaker e Pathfinder: Wrath of the Righteous), Warhammer 40,000: Rogue Trader appare maggiormente votato all'azione, ed è anche giusto così: in un universo perennemente in guerra come quello di Games Workshop, le armi tuonano in continuazione.

Come suggerisce il titolo del gioco, il nuovo lavoro di Owlcat Games v'invita a diventare un Rogue Trader, un rampollo di un'antica dinastia di audaci corsari che regnano su un impero commerciale che si estende fino ai margini della frontiera dell'Imperium. Warhammer 40,000: Rogue Trader, in particolare, è ambientato nei molteplici sistemi di Koronus Expanse, un'area dello spazio incredibilmente pericolosa che racchiude un'enorme distesa di vuoto, ma anche opportunità di profitto imperdibili per un Rogue Trader che si rispetti.

Nell'oscurità dello spazio potrete fare affidamento su un manipolo di seguaci disposti a seguirvi ovunque, tra cui psionici, guerrieri e xeno. Vi offriranno consigli e vi aiuteranno nei combattimenti tattici a turni isometrici, dove si rivelerà di vitale importanza padroneggiare ogni copertura e velleità dello scenario per permettere alle abilità della squadra di raggiungere la loro massima efficacia.

Warhammer 40,000: Rogue Trader, in sviluppo per PC, è ancora privo di una data d'uscita, in compenso può già essere aggiunto alla lista dei desideri di Steam. Sul sito ufficiale, invece, è possibile preordinare una Collector's Edition da 300 dollari con una figure dipinta di Cassia, un artbook con copertina rigida e molto altro. La lingua italiana, purtroppo, non è al momento contemplata sulla scheda del prodotto.