Warhammer 40,000 Space Marine 2: annunciato l'action next-gen per PC, PS5 e Xbox Series X

A dieci anni dall'arrivo del primo brutale capitolo, è giunto l'annuncio di Warhammer 40,000 Space Marine 2, presentato da parte di Focus Home e Saber Interactive in occasione dell'annuale edizione dei Game Awards presentati da Geoff Keighley.

Il leggendario franchise ritorna per un'esperienza spettacolare e ricca di azione, portando in vita l'universo di Warhammer 40,000 come mai prima d'ora. Focus Entertainment e Saber Interactive sono orgogliosi di annunciare Warhammer 40,000: Space Marine 2, il nuovo titolo d'azione in terza persona del franchise cult di Space Marine che ha recentemente celebrato il decimo anniversario del gioco originale.

Il trailer in anteprima mondiale di Space Marine 2 annuncia la prossima puntata per il Capitano Titus e gli ultimi protettori dell'umanità, con un assaggio di brutale azione di gioco. Ascolta il richiamo della battaglia. Perché c'è solo la guerra.

La galassia è in pericolo. Interi mondi stanno cadendo. L'Imperium ha bisogno di te. Incarna l'abilità sovrumana e la brutalità di uno Space Marine, il più grande dei guerrieri dell'Imperatore, con Clive Standen (Vikings, Taken) nei panni dell'iconico Capitano Titus. Scatena abilità letali e un arsenale di armi devastanti per annientare le implacabili orde di Tiranidi. Tieni a bada gli orrori della galassia in epiche battaglie su pianeti remoti. Scopri oscuri segreti e respingi la notte eterna per dimostrare la tua massima lealtà all'umanità.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 è atteso su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ad una data di lancio ancora sconosciuta. In attesa del sequel vi rimandiamo alla nostra Recensione di Warhammer 40,000: Space Marine.