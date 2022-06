Warhammer 40.000 Space Marine 2 avrà migliaia di Tiranidi generati dal Saber Swarm Engine

Gli sviluppatori di Saber Interactive sono intervenuti nel corso del PC Gaming Show 2022 per parlare di Warhammer 40.000: Space Marine 2, secondo capitolo della serie TPS inaugurata più di dieci anni fa.

Purtroppo non sono state mostrate scene di gameplay, in compenso il Chief Creative Officer Tim Willits (ex Studio Director e Level Designer di id Software) e il Creative Director Oliver Hollis-Leick hanno svelato una nuova serie di informazioni sull'atteso sparatutto in terza persona ad alto livello di testosterone.

Willits, che in passato ha lavorato anche a DOOM, ha ad esempio fatto notare che il design del Doomguy è ispirato proprio a uno Space Marine di Warhammer. Al Capitano Titus, in ogni caso, non interessano i demoni, bensì i Tiranidi, nemici che a quanto pare in Warhammer 40.000: Space Marine 2 non mancheranno affatto: "In questo gioco i Tiranidi rappresentano il focus principale", ha spiegato Hollis-Leck. "Ciò che li rende interessanti è il fatto che sono delle creature intergalattiche simili a locuste, vengono da chissà dove, si diffondono come un incendio, divorano tutto ciò che trovano sul loro cammino e non lasciano nulla dopo il loro passaggio".

Willits è intervenuto sull'argomento spiegando che "una delle cose più interessanti dei Tiranidi è il loro numero: ce ne sono a migliaia! Il nostro engine proprietario, il Saber Swarm Engine, è in grado di dare vita ad epiche battaglie. Esattamente come nel nostro gioco precedente, World War Z, dove c'erano migliaia di zombi, in questo ci saranno migliaia di Tiranidi che potrete fare a pezzi".

Si preannuncia una bella mattanza di bestie aliene. Potete ascoltare l'intervento completo in apertura di notizia, prima però vi ricordiamo che Warhammer 40.000: Space Marine 2 è atteso su PS5, Xbox Series X|S e PC in una data non ancora annunciata.