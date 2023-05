Warhammer 40,000 Space Marine 2: il Capitano Titus combatte in video

Dopo il tripudio di esplosioni delle immagini di Warhammer 40,000 Space Marine 2, Focus Entertainment approfitta dell'evento Warhammer Skulls per mostrare delle scene di gameplay inedite.

Il filmato datoci in pasto dal publisher parigino offre agli sviluppatori di Saber Interactive l'opportunità per farci reindossare la possente corazza del Capitano Titus per andare a caccia di abomini.

Insieme al coraggioso Titus e agli ultimi protettori dell'umanità, i giocatori potranno partecipare a battaglie estremamente cruente e piene di colpi di scena grazie allo Swarm Engine, la tecnologia sviluppata dalla software house americana per generare a schermo migliaia di Tiranidi, ciascuno dei quali vanterà una routine comportamentale specifica.

La guerra contro i Tiranidi darà poi modo agli utenti di scatenare tutta la ferocia di Titus, merito di un albero di abilità ancora più ramificato e, logicamente, di un arsenale pieno di armi devastanti. L'esplorazione dei pianeti remoti di Warhammer 40,000 Space Marine 2 partirà nei prossimi mesi in esclusiva su piattaforme di ultima generazione, e quindi solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il brutale video di Warhammer 40k Space Marine 2 del TGA.