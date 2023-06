Warhammer 40.000 Space Marine 2, ecco la co-op: la guerra infuria nel nuovo trailer

Prosegue a pieno ritmo la cerimonia inaugurale della Summer Game Fest, con la presentazione di un nuovo e clamoroso trailer di Warhammer 40.000: Space Marine II.

Il filmato - disponibile in apertura a questa news - alza il sipario sulla modalità multiplayer dell'avventura. Dal palco dell'evento estivo, il team di sviluppo conferma infatti che Warhammer 40.000: Space Marine II supporterà la co-op per un massimo di tre giocatori. Gli appassionati potranno dunque unire le forze per scatenare l'inferno in una battaglia intergalattica senza precedenti.

A distanza di anni dalla pubblicazione del primo capitolo, datato 2011, arriva il sequel a lungo richiesto dai fan. In occasione della Summer Game Fest apprendiamo inoltre che Warhammer 40.000: Space Marine II approderà sul mercato del videogioco nel corso dell'inverno 2023. Al momento, manca però ancora una data di lancio precisa per la nuova avventura ambientata nell'immaginario di Warhmmer 40.000. Ricordiamo che tra le piattaforme supportate dal brutale action game figureranno PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, mentre resteranno escluse PS4 e Xbox One.



Direttamente dall'evento condotto da Geoff Keighley si alternano a pieno ritmo i nuovi annunci, tra i quali ha trovato spazio anche l'annuncio della data di lancio di Lies of P e la presentazione del primo gameplay di Alan Wake II.