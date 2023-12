Warhammer 40,000 Space Marine 2, per l'Imperium! C'è finalmente la data d'uscita

Sono bastati trenta secondi a Warhammer 40,000: Space Marine 2 per lasciare un segno ai Game Awards 2023. In mezzo a tante presentazioni in pompa magna, l'atteso sparatutto in terza persona s'è ritagliato un piccolo spazio per fissare il suo appuntamento sugli scaffali di tutto il mondo.

Bisognerà attendere ancora un bel po' prima di crivellare di proiettili i Tiranidi, dal momento che Focus Entertainment e Saber Interactive hanno fissato la data di lancio di Warhammer 40,000: Space Marine 2 al 9 settembre 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Il gioco, ricordiamo, era inizialmente previsto per l'inizio del prossimo anno, ma i suoi creatori hanno scelto di posticiparlo al fine di realizzare il miglior prodotto possibile, capace di rispettare le aspettative di oltre un milione di videogiocatori che l'hanno già aggiunto alla propria lista dei desideri su Steam.

Il breve trailer dei Game Awards 2023, che potete recuperare in cima a questa notizia, ribadisce la natura di Warhammer 40,000: Space Marine 2, uno sparatutto in terza persona che intende calarvi nei panni di uno Space Marine sovrumano e brutale dotato di abilità mortali e un arsenale di armi devastanti da adoperare per eliminare le orde inarrestabili di Tiranidi. Buona visione!