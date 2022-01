Warhammer 40.000 Space Marine 2 non ce la fa per il 2022: uscirà più avanti

L'annuncio di Warhammer 40.000: Space Marine IIha colto di sorpresa tutti gli appassionati della serie, palesandosi in maniera totalmente inaspettata sul palco dei The Game Awards 2021.

In lavorazione presso gli studi di Focus Entertainment e Saber Interactive, il titolo offrirà un sequel al primo Space Marine, esordito sul mercato videoludico ormai oltre dieci anni fa. In occasione del reveal, il team di sviluppo non ha tuttavia offerto dettagli temporali precisi in merito al debutto di Warhammer 40.000: Space Marine II, destinato ad approdare esclusivamente su hardware di natura next gen.

Indicazioni più chiare in tal senso arrivano però ora dall'ultimo report finanziario di Games Workshop, che tra le pubblicazioni previste per il 2022 cita espressamente Total War: Warhammer 3, Warhammer 40.000: Darktide e Lost Crusade. Assente invece Warhammer 40.000: Space Marine II, che dunque salterà l'appuntamento con l'anno in corso, per proporsi invece al pubblico solamente più avanti. Al momento, non è chiaro se gli appassionati dovranno attendere il 2023, oppure se il debutto dell'avventura si farà aspettare addirittura oltre.



In attesa di saperne di più, ricordiamo che gli appassionati del genere potranno se non altro festeggiare l'uscita e l'ingresso di Total War: Warhammer 3 al Day One su Xbox Game Pass, con l'appuntamento fissato al prossimo 17 febbraio 2022.