Warhammer 40,000 Space Marine 2 è un tripudio di brutalità nel gameplay trailer del TGA

In occaione dei The Game Awards 2022, Focus Home e Saber Interactive mostrano per la prima volta il brutale gameplay di Warhammer 40,000 Space Marine 2, il seguito del mai dimenticato action game pubblicato nel 2011 su PC, PlayStation 3 e Xbox 360.

Il franchise cult di Space Marine sta per tornare con una nuova esperienza ad alto numero di ottani ambientata nell'universo di Warhammer 40.000, presentata in un roboante trailer con la voce dell'attore Clive Standen (Vikings, Taken) nel ruolo del tenente Tito.



Impersona uno Space Marine, un guerriero sovrumano che protegge l'umanità da indicibili orrori, in un action in terza persona brutale. Saber Interactive, il team dietro World War Z, promette un'esperienza adrenalinica, rapida e soddisfacente. Grazie alle potenzialità del Saber Swarn Engine, gli sviluppatori hanno promesso la presenza di migliaia di Tiranidi, nemici che affolleranno le spettacolari scene di gioco in Warhammer 40,000: Space Marine 2.



Sfortunatamente, al termine del trailer non ci viene rivelata alcuna indicazione temporale circa la finestra di lancio della nuova esperienza ambientata nell'universo di Warhammer 40,000. Le box art ci confermano però la natura esclusivamente next-gen della produzione, destinata a fare il suo debutto su PC Windows e console PlayStation 5 e Xbox Series X|S.