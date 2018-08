Warhammer 40.000 Space Marine per PC è gratis su Humble Bundle!

Humble Bundle regala Warhammer 40.000 Space Marine: fino a domani (sabato 1 settembre) tutti coloro che si iscriveranno alla newsletter del popolare sito riceveranno un codice per scaricare gratis il gioco.

Pubblicato nel 2011 da SEGA e sviluppato da Relic, Warhammer 40.000 Space Marine è uno dei più apprezzati titoli tra quelli ambientati nell'universo creato da Games Workshop:

"In Warhammer 40,000 Space Marine interpreti il capitano Tito, uno Space Marine del Capitolo degli Ultramarine e un esperto veterano temprato da innumerevoli battaglie. Un’orda di milioni di Orki ha invaso un Mondo forgia imperiale, una delle fabbriche dalle dimensioni planetarie in cui vengono create le macchine da guerra per l’inarrestabile lotta per la sopravvivenza dell’umanità. Non puoi perdere questo pianeta per nessun motivo e non dimenticare della minaccia ancora più pericolosa che si cela nei meandri oscuri di questo mondo.

Prova cosa vogliono dire 40 000 anni di combattimento. Mentre avanzi nel gioco, ingrandisci il tuo ampio arsenale man mano che sblocchi nuove armi, potenziamenti, armature e abilità. Queste armi devastanti permettono ai giocatori di sferrare colpi violenti in grado di frantumare ossa e ridurre i loro nemici in brandelli. Con la loro flotta di liberazione dell’impero a disposizione, gli Ultramarine vengono inviati in posizioni chiave, che dovranno difendere fino all’arrivo dei rinforzi. Il capitano Tito e una squadra di Ultramarine veterani usano il requiem e la spada a catena per affrontare la lotta contro i nemici dell’umanità. Crea la tua squadra di Space Marine o di Space Marine del Caos e scontrati in partite online 8 contro 8. Accumula esperienza e sblocca nuove armi e armature per personalizzare le squadre Devastatrici, Assaltatrici e Tattiche."

Per scaricare il gioco vi basterà iscrivervi alla newsletter di Humble Bundle entro sabato 1 settembre, una volta riscattato e il codice aggiunto alla libreria di Steam Warhammer 40.000 Space Marine sarà vostro per sempre e potrete giocare senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo.