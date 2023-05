Warhammer 40,000 Speed Freeks: il racing-shooter gratuito sfreccia in video

In coincidenza del Warhammer Skulls che ha fatto da sfondo al reveal dello strategico Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin, i ragazzi di Caged Element hanno presentato ufficialmente su Warhammer 40,000: Speed Freeks, un racing-shooter gratuito a vocazione multiplayer già disponibile in Open Alpha su PC.

La nuova esperienza ad alto contenuto di ORCtani (scusate la battuta!) spronerà i fan della saga fantasy di Warhammer a guidare veicoli corazzati all'interno di un'arena digitale piena di nemici, equipaggiamenti e armi da sbloccare.

La sfida all'ultimo sangue alla quale parteciperanno tutti i giocatori di Speed Freeks sarà particolarmente cruenta, con avversari disposti a ricorrere a qualsiasi espediente pur di primeggiare sui nemici e ambire alla conquista del trofeo finale.

Nel corso della fase di Open Alpha che inizia quest'oggi venerdì 26 maggio su PC (Steam), Speed Warhammer 40,000 Freeks proporrà alcuni dei veicoli e scenari del titolo finale. Chi parteciperà ai test potrà accedere alla Chase Mode, una sfida che vede i giocatori correre e lottare per la conquista del maggior numero possibile di punti raggiungendo i checkpoint e distruggendo i bolidi avversari.