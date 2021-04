Warhammer 40.000, Starship Troopers e 4 nuovi giochi: l'Home of Wargamers live a maggio

Dopo le informazioni emerse di recente, - e riassunte nel provato di Warhammer 40.000: Battlesector del nostro Daniele D'Orefice - il war game di casa Slitherine è pronto a tornare a mostrarsi in azione, insieme a molti altri titoli.

Il publisher ha infatti annunciato un appuntamento speciale, dedicato a tutti gli appassionati del genere videoludico. In occasione dell'edizione digitale di Home of Wargamers 2021 Live+, Slitherine presenterà al pubblico un'interessante selezione di dettagli e annunci. All'appello saranno presenti sia giochi già annunciati sia produzioni inedite. Per quanto riguarda i primi, oltre al già citato Warhammer 40.000: Battlesector, sarà possibile osservare in azione anche Starship Troopers: Terran Command e Distant Worlds 2. Sul fronte delle novità assolute, Slitherine ha invece in serbo ben 4 annunci completamente inediti. Questi ultimi fanno parte di una line-up costituita da 14 produzioni, tutte attualmente in cantiere presso i team partner del noto publisher.

Per tutti gli appassionati del genere, segnaliamo che l'edizione 2021 dell'Home of Wargamers Live+ potrà essere seguita in diretta sul Canale Twitch di Slitherine. L'appuntamento è fissato per la giornata del prossimo 11 maggio, per un appuntamento interamente dedicato a war game e strategici in arrivo sul mercato videoludico nel corso del 2021 e oltre.