Warhammer 40000 Darktide, evidenti problemi tecnici su Xbox: l'analisi di Digital Foundry

A quasi un anno dall'uscita dell'originale versione PC (potete leggere la nostra recensione di Warhammer 40000 Darktide a tal proposito), lo scorso 4 ottobre Warhammer 40000 Darktide ha fatto il suo esordio anche su Xbox Series X/S. La versione per console Microsoft, tuttavia, non è esente da problemi tecnici.

Digital Foundry ha analizzato a fondo il gioco sviluppato da Fatshark, evidenziando numeri non particolarmente soddisfacenti in termini di risoluzione e framerate sia su Xbox Series X che su Xbox Series S. Per quanto riguarda la piattaforma più potente, Series X tocca una risoluzione di 864p in modalità Prestazioni, arrivando invece a 1368p in modalità Qualità, e questo tenendo conto che il gioco su Xbox non prevede alcuna implementazione del Ray Tracing. Non va meglio con l'antialiasing, che fa emergere scalettature evidenti nei momenti di calma e privi d'azione.

Su Series S la situazione è ancora meno idilliaca: oltre alla mancanza della modalità Prestazione, la modalità Qualità non supera i 720p, pur comunque viaggiando sui 30fps generalmente stabili. Parlando a proposito del framerate, la modalità Prestazioni su Series X tocca i 60fps, tuttavia con cali piuttosto frequenti nel corso della partita. Insomma, parlando del solo comparto tecnico, Warhammer 40000 Darktide su Xbox Series X/S si presenta indietro rispetto alla controparte PC, e questo nonostante Fatshark si sia presa un anno di tempo in più per preparare al meglio la versione console.