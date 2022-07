Warhammer 40K Darktide: annunciato il rinvio su PC, Xbox Series X/S e Game Pass

Il violento sparatutto coop di Fatshark, Warhammer 40K Darktide, subisce un rinvio. A darne conferma è la stessa software house svedese con un messaggio sui social che invita i fan alla pazienza, tanto su PC quanto su console Xbox di ultima generazione.

Nella lettera aperta pubblicata su Twitter da Martin Wahlund, il CEO di Fatshark si rivolge idealmente a tutti coloro che non vedevano l'ora di falciare le creature deformi che infestano la città alveare di Tertium per riferirgli, appunto, la decisione di rimandare il lancio dello shooter di qualche settimana.

Prevista fino a ieri per il 13 settembre, la data di commercializzazione di Warhammer 40K Darktide è invece fissata per il 30 novembre 2022, ma solo su PC. Come spiega lo stesso amministratore delegato di Fatshark, infatti, le versioni Xbox Series X e Series S "usciranno poco dopo l'edizione PC, con un chiarimento sulla data di lancio che arriverà presto". A prescindere dalla propria piattaforma d'elezione, Darktide sarà disponibile dal day one nel catalogo di Xbox e PC Game Pass.

Per indorare l'amara pillola del rinvio, l'esponente di Fatshark preannuncia l'apertura a breve di diverse fasi di beta testing, grazie alle quali verrà data l'opportunità agli sviluppatori di apportare gli ultimi correttivi al gunplay e all'esperienza di gioco complessiva: chi desidera parteciparvi può seguire le indicazioni offerte dalla pagina per le registrazioni ai test su Warhammer 40K Darktide aperta per l'occasione dal team svedese.

Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della nostra anteprima di Warhammer 40K Darktide tra caos e violenza in coop.