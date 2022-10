Warhammer 40K Darktide: in arrivo una Beta prima del lancio, ecco come parteciparvi

Per indorare l'amara pillola del rinvio di Warhammer 40,000 Darktide, i ragazzi di Fatshark annunciano un'importante fase di Beta testing che precederà l'arrivo sul mercato del loro violento sparatutto cooperativo su PC e Game Pass (il titolo, lo ricordiamo, uscirà anche su Xbox Series X/S in un secondo momento).

Dalle pagine del blog ufficiale di Warhammer 40K Darktide, il team di sviluppo svedese esorta tutti gli interessati a partecipare a questa fase di test per contribuire attivamente alla finalizzazione del titolo.

La beta pre-lancio di Darktide partirà ufficialmente il 17 novembre: l'accesso a questa importante 'prova sul campo' sarà aperto a tutti coloro che hanno già prenotato il titolo e a chi, ovviamente, intende farlo entro la data indicata da Fatshark per l'inizio dei test.

La commercializzazione di Warhammer 40,000 Darktide è invece prevista per il 30 novembre su PC, con ingresso immediato nel catalogo del Game Pass: in attesa di conoscere la data di lancio della versione Xbox Series X/S, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale su Warhammer 40,000 Darktide tra caos e violenza in coop, con tutte le considerazioni di Giuseppe Arace sull'esperienza da vivere falciando i nemici all'ombra delle strutture della città-alveare di Tertium.