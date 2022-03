Warhammer 40K Darktide ha una data d'uscita: ribadita l'esclusiva console su Xbox Series X

Gli sviluppatori di Fatshark sciolgono ogni dubbio sulla finestra di commercializzazione di Warhammer 40,000 Darktide e annunciano la data d'uscita del sequel di Vermintide con un video che conferma l'approdo del titolo su PC e in esclusiva console su Xbox Series X/S.

Descritto dalla software house svedese come un titolo d'azione viscerale e con una solida componente cooperativa a 4 giocatori, Darktide porta avanti l'opera di Vermintide 2 introducendo un gunplay più profondo e diversi elementi di innovazione legati, ad esempio, alle fasi di combattimento corpo a corpo contro orde di nemici sempre più numerose. Di particolare interesse è poi il lavoro svolto da Fatshark nel servirsi del motore fisico per far avvertire l'impatto di ciascun colpo della spada a catena o il calore del fuoco dei fucili laser, restituendo a schermo delle animazioni fluide e un gameplay hardcore

Originariamente previsto al lancio per questa primavera, Warhammer 40,000 Darktide è adesso atteso per il 13 settembre 2022 su PC e Xbox Series X/S: nel video che annuncia la data di commercializzazione, Fatshark non cita l'approdo del titolo su Xbox Game Pass nonostante Microsoft l'abbia sempre sponsorizzato tra i titoli destinati a entrare dal day one nel catalogo del proprio servizio in abbonamento. Nei mesi scorsi, ricordiamo anche che gli sviluppatori di Stoccolma si erano detti impegnati ad aumentare gli sforzi per "investire in più sistemi per supportare Darktide negli anni a venire", una dichiarazione che lascia presagire l'arrivo del sequel di Vermintide anche su PlayStation 5 e, volendo, Xbox One e PS4 presumibilmente nella prima metà del 2023. Staremo a vedere.

Intanto, date un'occhiata al nuovo video di Warhammer 40,000 Darktide e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo action sci-fi venato di elementi ruolistici.