Warhammer 40K Darktide PC e Xbox Series X/S: nuovi dettagli sul gameplay dello sparatutto

Nella scheda di Microsoft che illustra le esclusive Xbox in arrivo nel 2021, gli sviluppatori di Fatshark la propria volontà di lanciare Warhammer 40,000 Darktide nel corso dell'anno appena iniziato. Per l'occasione, gli autori svedesi forniscono ulteriori dettagli sul gameplay dello sparatutto next gen.

La finestra comunicativa aperta sul futuro di Xbox Series X/S dalla divisione videoludica di Microsoft offre a Fatshark l'opportunità di chiarire i punti fondamentali dell'esperienza di gioco da vivere nella dimensione sci-fi della città alveare di Tertium.

Stando a quanto specificato dal team di Stoccolma, in Warhammer 40K Darktide gli utenti troveranno "un titolo d'azione viscerale, con una solida componente cooperativa a 4 giocatori, dove poter combattere insieme ai propri amici contro orde di nemici". I vertici di Fatshark sottolineano inoltre come il progetto nasca dal lavoro portato avanti con Warhammer Vermintide 2, ma con l'introduzione di diversi elementi di innovazione rappresentati, ad esempio, da "un gunplay più solido e profondo. Nel titolo bisognerà padroneggiare le fasi di combattimento a distanza e corpo a corpo, il tutto per abbattere quanti più nemici possibile attraverso un sistema che farà avvetire ai giocatori l'impatto fisico di ciascun colpo della spada a catena o il calore del fuoco ardente della propria arma laser".

Qualora ve lo foste perso, eccovi il primo video di Warhammer 40K Darktide mostrato da Fatshark durante l'evento Xbox sui giochi nextgen tenutosi nel luglio dello scorso anno.