Warhammer 40K Darktide alla prova: violenza e distruzione nello shooter coop

A Los Angeles abbiamo potuto provare Warhammer 40,000 Darktide, il nuovo sparatutto cooperativo di Fatshark in arrivo su PC e Xbox Series X/S a settembre. L'ultimo shooter di Warhammer è una vera e propria ode al caos e alla violenza: ve lo raccontiamo.

Il nuovo contatto con la prossima fatica digitale degli sviluppatori svedesi ci ha restituito l'immagine di un progetto feroce, adrenalinico e caotico come non mai, tre aspetti che si riflettono nel gunplay e nell'esperienza ludica complessiva dell'opera.

L'esplorazione della città alveare di Tertium procede per strappi e viene spezzata dalle intense battaglie da combattere contro orde infinite di creature deformi, trasformando il tutto in una mattanza che, a tratti, mina la leggibilità delle fasi di shooting a causa della mole spropositata di nemici a schermo. Solo al lancio, di conseguenza, capiremo davvero se l'approccio adottato da Fatshark risulterà essere vincente, specie considerando la varietà delle situazioni di gioco, delle abilità e degli scenari propostici da Fatshark nelle fasi più avanzate dell'esperienza da vivere sia da soli che in cooperativa a 4.

Il viaggio nell'inferno di carne e proiettili di Tertium ripartirà il 13 settembre con il lancio di Darktide su PC e Xbox Series X/S. Nel frattempo, vi invitiamo ad ammirare il video in apertura d'articolo e a immergervi a capofitto nelle atmosfere a tinte oscure di questo sparatutto cooperativo leggendo il resoconto della nostra prova con Warhammer 40K Darktide a firma di Giuseppe Arace.