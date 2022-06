Warhammer 40K Darktide: Ray Tracing, DLSS e Reflex dal lancio, conferma NVIDIA

A margine della pubblicazione dell'ultimo video gameplay di Warhammer 40K Darktide dal Summer Game Fest, NVIDIA ha confermato il pieno supporto del prossimo, ambizioso sparatutto cooperativo di Fatshark alle tecnologie più avanzate accessibili su PC dotati di una scheda video GeForce RTX.

Dalle colonne del sito ufficiale di NVIDIA, i rappresentanti della casa verde sottolineano che i PC gamer che possiedono una GPU GeForce RTX Serie 20 o 30 potranno esplorare le opprimenti ambientazioni della città alveare di Tertium sfruttando appieno le potenzialità della propria configurazione hardware grazie al supporto della tecnologia di "upscaling intelligente" DLSS.

L'attivazione del DLSS consentirà di giocare ad una risoluzione più elevata attivando gli effetti di Ray Tracing per la gestione di illuminazione, riflessi e ombre. Con l'ausilio di NVIDIA Reflex, anch'esso supportato sin dal giorno di lancio di Darktide, sarà possibile ottenere la massima reattività ingame e una ridotta latenza.

La commercializzazione di Warhammer 40,000 Darktide è prevista per il 13 settembre di quest'anno su PC e Xbox Series X/S. Sin dal lancio la nuova fatica sparatutto di Fatshark sarà disponibile anche su Xbox e PC Game Pass. In calce alla notizia trovate le ultime immagini condivise dalla software house svedese per testimoniare la bontà del comparto grafico del loro prossimo FPS sci-fi fortemente orientato alla cooperativa online con lobby da 4 giocatori.