Warhammer 40K Darktide: il nuovo trailer conferma l'uscita a settembre, anche su Game Pass

Dopo aver 'sopportato' il rinvio al 2023 di Starfield e Redfall, l'utenza abbonata a Xbox Game Pass tira un sospiro di sollievo ammirando l'ultimo video di Warhammer 40,000 Darktide, con i ragazzi di Fatshark che ribadiscono la loro intenzione di lanciare a settembre il sequel di Vermintide su PC e Xbox Series X/S.

Con il trailer "Rejects will Rise", la software house svedese di rituffa idealmente nelle atmosfere opprimenti della città alveare di Tertium per farci assistere ai tumultuosi eventi che interesseranno questa alcova di reietti e criminali per tutta la durata della campagna principale.

Il nuovo filmato, in realtà, non entra nel merito dell'esperienza di gioco, anche se sappiamo già dagli stessi autori di Fatshark che in Warhammer 40,000 Darktide la componente sparatutto sarà estremamente viscerale per sorreggere, e alimentare di contenuti, la cooperativa a 4 giocatori che correrà lungo tutta la storia.

Nei mesi scorsi, oltretutto, gli sviluppatori nordeuropei hanno chiarito che in Darktide il sistema di combattimento sarà ancora più profondo per merito di un gunplay studiato per esaltare sia gli scontri a distanza che quelli corpo a corpo: "I giocatori sentiranno l'impatto fisico di ciascun colpo della spada a catena o il calore del fuoco ardente della propria arma laser", promette Fatshark.

Per averne la controprova, non ci resta che pazientare fino al 13 settembre e tuffarsi nel girone dantesco di Tertium insieme a tutti i giocatori di Warhammer 40,000 Darktide su PC e Xbox Series X/S e agli appassionati di sparatutto cooperativo abbonati a Xbox e PC Game Pass.