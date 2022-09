Warhammer 40.000 Darktide è un tripudio di violenza! La nostra prova dalla Gamescom

Nella cornice della Gamescom 2022 di Colonia abbiamo potuto provare il violentissimo Darktide, nuovo gioco ambientato nel violento universo di Warhammer 40,000. Eccovi le nostre impressioni sulla prossima esperienza sparatutto a vocazione cooperativa firmata dal team Fatshark.

Il nuovo contatto con lo shooter a tinte oscure degli sviluppatori svedesi ha ribadito l'impegno profuso dai ragazzi di Fatshark nel tratteggiare un'esperienza di gioco feroce, adrenalinica e caotica, tre aspetti che si riflettono inevitabilmente nel gunplay e nella progressione ludica nel suo insieme.

L'ultimo sparatutto di Warhammer ci porta a esplorare la città alveare di Tertium, un'ambientazione che non lascia scampo a chi vi si avvicina senza l'ausilio di una buona mitragliatrice e di un'affiatata squadra. Agli utenti viene chiesto di farsi largo tra orde infinite di creature deformi, un approccio che trasforma ogni partita in una vera e propria mattanza che, a tratti, finisce col minare la leggibilità del gameplay in funzione della mole spropositata di nemici da fronteggiare in contemporanea.

In funzione dell'ultimo rinvio di Warhammer 40K Darktide deciso dagli sviluppatori per apportare gli ultimi correttivi al titolo, il tritacarne sci-fi di Tertium riaprirà i battenti il 30 novembre su PC e Xbox Series X/S, come pure su PC e Xbox Game Pass per chi vi è abbonato.