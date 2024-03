Warhammer 40K, la fede nell'Imperatore in un cosplay italiano di una Adepta Sororitas

Controparte sci-fi di Warhammer Fantasy, Warhammer 40K è uno dei franchise più grandi di sempre, che si espande tra gioco da tavola, romanzi, fumetti, videogiochi e tanto altro. Nato da Games Workshop nel lontano 1987, è arrivato a coinvolgere anche la community dei cosplayer.

A fine 2023 è arrivato un annuncio che ha scosso il fandom. Amazon sta producendo un adattamento di Warhammer 40K che avrà per attore protagonista uno dei volti più noti. Dopo aver abbandonato la serie Netflix di The Witcher, dove interpretava lo Strigo Geralt di Rivia, l'ex Superman Henry Cavill parteciperà al film di Warhammer 40K.

Oltre a questa incursione, il franchise sta per tornare anche su console. Da qualche tempo è stata rivelata la data di uscita di Warhammer 40,000 Space Marine 2, sequel dello sparatutto in terza persona che si ispirava a Gears of War uscito nel 2011. Mentre gli appassionati attendono l'opportunità di poter indossare l'equipaggiamento pesante degli Space Marine di questo universo fantascientifico, le Adepta Sororitas scendono in battaglia in nome dell'Imperatore.

In questo cosplay di una Adepta Sororitas da Warhammer 40K siamo al fianco di una delle sorelle della battaglia, un corpo d'élite la cui fede incrollabile nei confronti dell'imperatore annienta qualsiasi ostilità. Le Adepta Sororitas sono protagoniste dell'espansione dello strategico Warhammer 40,000 Gladius e a omaggiare questo squadrone ci ha pensato la cosplayer italiana Vanessa Adularia.