Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin: l'Open Beta annunciata con il nuovo trailer

Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin torna a mostrarsi in azione con un nuovo trailer mostrato al PC Gaming Show 2023. Sebbene non sia ancora stata annunciata una data di lancio definitiva, è stato confermato l'arrivo di una imminente Open Beta.

Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin è il nuovo capitolo del franchise che consentirà ai fan di intraprendere un'avventura di stampo strategico. L'RTS curato da Frontier Developments consentirà ai giocatori di prendere il comando di quattro fazioni distinte, condurle in battaglia e affrontare il Regno delle Bestie. Il titolo racconterà una storia scritta in collaborazione con Gavin Thorpe, l'autore di Black Library.

Al termine del trailer, come detto, non ci vengono forniti aggiornamenti circa la data di lancio dello strategico in tempo reale, tuttavia Frontier ha rivelato l'arrivo di una Open Beta con cui potrete scendere anticipatamente sul campo di battaglia. La fase di test si terrà dal 7 al 10 luglio e costituirà un'ottima occasione per i giocatori per saggiare le potenzialità della produzione, e per gli sviluppatori di ricevere il feedback della community.

