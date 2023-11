Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin: l'RTS si è rivelato un flop per Frontier

Si sa, quello degli strategici in tempo reale non è certamente il genere più mainstream in circolazione. Sfortunatamente, Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin, nuovo spin-off del franchise di Warhammer 40,000, non ha generato degli incassi particolarmente esaltanti in questi suoi primi giorni di debutto.

Secondo i dati offerti da SteamDB, Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin ha raggiunto un picco di 1.572 giocatori connessi in contemporanea, ma nel momento in cui scriviamo sono soltanto 152 gli utenti attualmente connessi, e non è da sottovalutare che la valutazione delle recensioni degli utenti di Realms of Ruin su Steam è "mista".

Le azioni di Frontier, dopo questi numeri, sono crollate di quasi il 20%, ed il publisher ha ammesso che le vendite di Realms of Ruin nella prima settimana si sono rivelate "inferiori al previsto". Tuttavia, Frontier ha insistito che "evolverà e supporterà" il gioco con contenuti post-rilascio, inclusi DLC premium, e quindi "si aspetta che le vendite aumentino nel tempo". Per la compagnia di Cambridge non si tratta di un periodo particolarmente fortunato, con una serie di giochi recenti che non sono riusciti a dare ad esprimere il proprio potenziale. Soltanto il mese scorso Frontier ha annunciato una revisione organizzativa dell’azienda che prevedeva un'ondata di licenziamenti.