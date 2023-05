Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin: l'RTS si presenta su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Mentre il Capitano Titus combatte nel video di Warhammer 40,000 Space Marine 2, i ragazzi di Frontier Developments colgono l'occasione offertagli dall'evento Wargammer Skulls per annunciare ufficialmente Realms of Ruin, il nuovo capitolo della serie spin-off strategica di Warhammer Age of Sigmar.

Con Realms of Ruin, gli appassionati di RTS avranno l'opportunità di intraprendere una brutale battaglia di conquista comandando quattro diverse fazioni in battaglie da svolgersi sia da soli che contro altri generali in multiplayer online.

Il perno attorno al quale verteranno tutte le attività della campagna principale sarà rappresentato dalla sfida da lanciare alle forze del crudele Regno delle Bestie, combattendo per la supremazia della propria fazione nel corso di una storia scritta in collaborazione con Gavin Thorpe, l'autore di Black Library.

Il video di presentazione di Realms of Ruin ci immerge nelle atmosfere di quest'opera ambientata nell'esteso universo fantasy di Games Workshop, mentre con le immagini che trovate in calce alla notizia il team di Frontier ci offre un piccolo antipasto del gameplay e del comparto grafico.

Il lancio di Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin è previsto al lancio più avanti nel 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. A chi ci segue, ricordiamo che nei giorni scorsi le fucine digitali di Frontier Developments hanno svelato anche F1 Manager 2023, il nuovo videogioco gestionale incentrato sulle scuderie, sui piloti e sulle auto dell'attuale stagione del Campionato Mondiale di Formula Uno.