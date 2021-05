Warhammer Age of Sigmar Storm Ground supporterà il cross-play già al lancio

L'uscita di Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground si sta avvicinando a grandi passi, con il titolo previsto per il prossimo 27 maggio su PC via Steam, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Il produttore Focus Home Interactive ha inoltre rivelato un dettaglio molto interessante.

Il nuovo strategico a turni ambientato nell'universo di Warhammer 40.000 sarà giocabile in cross-play sin dal lancio tra tutte le piattaforme. Ciò rende quindi la produzione ancora più allettante per i fan del brand e del genere, che potranno così subito giocare con una vasta moltitudine di altri appassionati senza nessun tipo di confine tra console e PC.

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground offrirà campagne single player non lineari attraverso mappe con generazione procedurale, oltre a una solida componente multiplayer dove è possibile far scontrare i propri eserciti con quelli di altri giocatori. Saranno presenti tre fazioni ampiamente personalizzabili: Stormcast Eternals, Nighhaunt e Maggotkin, che possono essere costruite e potenziate da zero portando alla nascita di nuovi eroi e facendo affidamento su una diversa moltitudine di unità, abilità ed armi per arrivare alla vittoria in battaglia.

Non si tratta dell'unico titolo ispirato al franchise in uscita questo mese: il gameplay di Warhammer 40.000 Battlesector ci ricorda che l'universo di Warhammer è in continua, incessante espansione pronto ad offrire nuovi approcci videoludici ai suoi fan.