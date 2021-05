Warhammer Battlesector, Starship Troopers, Distant Worlds 2: Slitherine svela tante novità

Appassionati di giochi strategici a sfondo bellico? Allora non prendete appuntamenti per oggi pomeriggio! A partire dalle ore 17:00 seguiremo in diretta l'evento Home of Wargamers, durante il quale Slitherine ci offrirà uno spaccato del suo futuro, annunciando nuovi giochi aggiornandoci sui progetti in lavorazione e in arrivo nei prossimi mesi!

Distant Worlds 2

Starship Troopers Terran Command

Warhammer 40K Battlesector

Potrete seguire l'evento sul canale Twitch di Slitherine oppure sul canale Twitch di Everyeye , dove ne approfitteremo per intervistare Marco Minoli, Marketing Director di Slitherine che abbiamo già avuto il piacere di ospitare in una recente puntata di EveryTalk . Si preannuncia una giornata ricca di sorprese e nuovi giochi, in attesa di scoprire cos'ha preparato per noi Slitherine, possiamo anticiparvi che tra i giochi presenti figurerannoDistant Worlds 2 è un vasto, che rispetto al suo predecessore vanta un nuovo engine a 64-bit, grafica 3D e un'interfaccia utente revisionata. Gli sviluppatori promettono fino a 2.000 sistemi stellari e decine di migliaia di pianeti, lune ed asteroidi da esplorare. Questo pomeriggio il team mostrerà una nuova sequenza di gameplay mai vista prima, speriamo di scoprire anche la data di uscita, attualmente fissata per un generico 2021. Starship Troopers Terran Command è un gioco di strategia in tempo reale che calerà i giocatori, affidando loro il compito di guidare la Fanteria Mobile nella guerra contro gli Aracnidi. Anche Terran Command sarà presente all'evento Home of Wargamers con una sequenza di gameplay giocata in diretta., in uscita il prossimo 15 luglio (preordini aperti con il 10% di sconto su Steam, GOG, Steam, Epic Games Store e Slitherine Store ), promette battaglie strategiche a turni e un sistema di combattimento ad alto ritmo nel celebre universo grimdark del 41° secolo. Warhammer 40K Battlesector arriverà non solo su PC ma in contemporanea anche su console PlayStation e Xbox. Oggi pomeriggio gli sviluppatori presenteranno alcune interessanti novità, tra cui il Photo Mode.

Vi aspettiamo oggi alle 17:00 sul canale Twitch di Everyeye per vedere in azioni i succitati giochi e scoprire altre sorprese sulla lineup Slitherine. Nel frattempo, iscrivetevi e supportate il canale di Everyeye.it per essere sicuri di non perdere neanche una diretta e avere la possibilità di interagire in chat con Marco Minoli, con la redazione e gli altri spettatori.